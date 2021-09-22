«فايزر» و«بيونتيك» توفران مليار جرعة من لقاح كورونا لأفقر دول العالم

أعلنت شركتا "بيونتيك" و"فايزر" توسيع نطاق صفقاتهما مع الولايات المتحدة لتوفير مليار جرعة من لقاح كورونا الخاص بهما بسعر غير هادف للربح لأفقر دول العالم، والتي تعاني من نقص حاد في اللقاحات.



وأوضحت الشركتان - في بيان مشترك اليوم الأربعاء، وفقًا لصحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية - أن الولايات المتحدة ستوزع الجرعات من خلال التبرعات إلى 92 دولة ذات دخل متوسط ​​ومنخفض، بالإضافة إلى 55 دولة عضوا في الاتحاد الأفريقي.



وتتوقع الشركتان تسليم الجرعات بنهاية سبتمبر 2022، وتم الإعلان عن صفقة مبدئية لـ 500 مليون جرعة في يونيو من هذا العام وبدأ التسليم في أغسطس، وأشارت الشركتان إلى أن الجرعات سيتم تصنيعها في منشآت شركة فايزر الأمريكية وستباع بسعر التكلفة.



وتتزايد الفجوة بين معدلات التطعيم في البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض، وتشير الإحصاءات إلى أن 2% فقط من الأشخاص بالبلدان منخفضة الدخل تلقوا جرعة واحدة على الأقل من أي لقاح، أما بالنسبة للدول الأكثر ثراء، فإن هذا المعدل يتجاوز 50%.



وأدانت منظمة الصحة العالمية قيام الدول الغنية بتخزين جرعات اللقاح بما في ذلك الجرعات المعززة، داعية إلى وقف إعطاء جرعات ثالثة حتى نهاية هذا العام على الأقل في محاولة لزيادة معدلات التطعيم في العالم النامي.