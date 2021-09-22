العاشرة مساء الجمعة.. تعرف علي اماكن انقطاع المياه بمدينة نصر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (الحى السابع بالكامل – المنطقة الثامنة) بمدينة نصر، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 24-9-2021 وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق 25-9-2021 وذلك لمدة 6 ساعات.

وقالت الشركة إن الانقطاع يأتي نظراً لاعمال المشروع القومى لقطار المونوريل والذي يتطلب تحويل مسار خط المياه قطر 400مم بشارع ذاكر حسين تقطاع شارع ابو العتاهية بميدان انبى والمتعارض مع اعمال تنفيذ قطار المونوريل.



وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.