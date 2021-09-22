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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة بمستشفى السويس العام.. فريق جراحة الأورام ينجح في استئصال مثانة مسرطنة

عملية جراحية
عملية جراحية

نجح فريق جراحة الأورام بمستشفى السويس العام بقيادة دكتور سليمان القماش إستشاري جراحة الأورام ورئيس الفريق ، في إستئصال مثانة بالكامل لمريض يدعى م.أ و يبلغ ستون عاماً.

واشار بيان صادر من مديرية الصحة بالسويس،  انه تم إحالة المريض بعد إنتهاء العملية والتى تعد من أكبر عمليات الأورام لقسم العناية المركزة لحين إستقرار الحاله ، موضحين انه   قد وصل للمستشفى في وقت سابق مريض يعانى من وجود دم في البول وحرقان وتم على الفور إجراء الفحصوات و التحاليل اللازمة  فيما تم عمل منظار لأخذ عينه ، فتبين وجود ورم سرطانى في المثانه وتم تشكيل فريق طبي علي أعلي مستوى طبي لإجراء الجراحه .

وكانت مديرية الصحة  بقيادة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس ، قد تعاقدت مع الكثير من الأطباء وأساتذة الجامعات للعمل بمستشفى السويس العام.

ضمن برنامج الزمالة المصرية وذلك بهدف تقديم أعلي الخدمات الطبية لأهالي المحافظة الباسلة ، وقد أوضح الدكتور الحفناوى ، أن هذه التعاقدات تستهدف عدم إحالة أي مريض خارج المحافظة لتلقي العلاج وإطلاع مستشفى السويس العام بدورها في تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين بأعلي المعايير الطبية .

شارك فى إجراء جراحة إستئصال الورم السرطانى الدكتور أحمد مسعود رئيس قسم المسالك والدكتور محمود جمال مدرس مساعد بالأورام ومن فريق التخدير ، الدكتور محمد عبد الجواد والدكتور عمر صبري والدكتور إسماعيل حامد، ومن فريق التمريض مس وداد ومستر وليد .

العام جراحة الأورام إستئصال مثانة اخبار السويس اخبار المحافظات مديرية الصحة بالسويس قسم المسالك

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