لأول مرة بمستشفى السويس العام.. فريق جراحة الأورام ينجح في استئصال مثانة مسرطنة

نجح فريق جراحة الأورام بمستشفى السويس العام بقيادة دكتور سليمان القماش إستشاري جراحة الأورام ورئيس الفريق ، في إستئصال مثانة بالكامل لمريض يدعى م.أ و يبلغ ستون عاماً.

واشار بيان صادر من مديرية الصحة بالسويس، انه تم إحالة المريض بعد إنتهاء العملية والتى تعد من أكبر عمليات الأورام لقسم العناية المركزة لحين إستقرار الحاله ، موضحين انه قد وصل للمستشفى في وقت سابق مريض يعانى من وجود دم في البول وحرقان وتم على الفور إجراء الفحصوات و التحاليل اللازمة فيما تم عمل منظار لأخذ عينه ، فتبين وجود ورم سرطانى في المثانه وتم تشكيل فريق طبي علي أعلي مستوى طبي لإجراء الجراحه .

وكانت مديرية الصحة بقيادة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس ، قد تعاقدت مع الكثير من الأطباء وأساتذة الجامعات للعمل بمستشفى السويس العام.

ضمن برنامج الزمالة المصرية وذلك بهدف تقديم أعلي الخدمات الطبية لأهالي المحافظة الباسلة ، وقد أوضح الدكتور الحفناوى ، أن هذه التعاقدات تستهدف عدم إحالة أي مريض خارج المحافظة لتلقي العلاج وإطلاع مستشفى السويس العام بدورها في تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين بأعلي المعايير الطبية .

شارك فى إجراء جراحة إستئصال الورم السرطانى الدكتور أحمد مسعود رئيس قسم المسالك والدكتور محمود جمال مدرس مساعد بالأورام ومن فريق التخدير ، الدكتور محمد عبد الجواد والدكتور عمر صبري والدكتور إسماعيل حامد، ومن فريق التمريض مس وداد ومستر وليد .