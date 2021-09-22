برئاسة نائب المحافظ.. اجتماع تنسيقي لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمنوفية

عقد محمد موسي نائب محافظ المنوفية اجتماعاً تنسيقيا للوقوف على أخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها على أرض الواقع بقطاع تطوير مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة.

حضر الاجتماع اللواء عماد يوسف السكرتير المساعد ، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري ، رئيس الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكيل وزارة النقل ووكيل وزارة الكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز و مدن المحافظة.



وأوضح نائب المحافظ، أن الاجتماع ناقش نسب تنفيذ الأعمال لمحطات مياه طهواي ومشروعات توسعة محطة مياه شبين الكوم، مؤكدا على سرعة إنجاز تلك المشروعات ووضع جدول زمني للانتهاء من تسليمها.

كما تابع الاجتماع موقف شركة مياه الشرب والصرف الصحي من العمل بمشروعات الصرف الصحي بـــ( نادر ــ كفر رماح ـــ كفر الغنامية ) ومحطات الرفع والمعالجة بـــ (بهناي ، أبو سنيطة ــ وبابل ــ ميت خلف )، وكذا متابعة العمل بالمرحلة الثانية من مشروع توسعات محطة معالجة شبين الكوم.

وأشار نائب المحافظ، إلى ضرورة تشكيل لجنة لمعاينة مواقع العمل واتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة أي معوقات للعمل وكذا تحديد برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع الأعمال.



من جانبه أكد محافظ المنوفية على اهتمامه برفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة بجميع المدن والقرى، من خلال وضع خطط عاجلة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.