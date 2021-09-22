مذيع الخير.. البلوجر هشام الصيفي يتصدر السوشيال ميديا بالبحث عن الحالات الإنسانية

تصوير لقاءات مع الحالات الإنسانية بمختلف محافظات الجمهورية ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حتى يصل صوتهم إلى ملايين المشاهدين الذين قد يساهمون في مساعدتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.. كانت هذه فلسفة برنامج "مذيع الخير" التي ابتكرها الإعلامي الشاب هشام الصيفي مقدم البرنامج.

100 مليون مشاهدة

نجحت حلقات «مذيع الخير» عبر منصات السوشيال ميديا المُختلفة حتى وصل إجمالي المشاهدات ما يقارب من 100 مليون مشاهدة منذ انطلاقه مارس الماضي، حيث تناول هشام الصيفي مقدم البرنامج خلال حلقاته الحالات الإنسانية لتقديم يد العون لهم، وأيضاً تسليط الضوء علي قصص النجاح في المجتمع المصري.

بائعة البخور، المسن الفقير، الشقيقات الأربعة وغيرها من القصص الإنسانية التي كان الصيفي سببا في إلقاء الضوء عليها، ويقول: "أهتم بهذه الفئة دون غيرها أملا في مساعدتهم وتحقيق أحلامهم".

مساعدات إنسانية

وأكد الصيفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن برنامج «مذيع الخير» يسعي لتغيير الفكر السيء عن السوشيال ميديا وتقديم محتوي قيم يليق بالمشاهد بعيداً عن الإسفاف و الانحدار الأخلاقي لكثير من الفيديوهات المنتشرة خلال الفترة الأخيرة.

وقال هشام الصيفي أنه تبرع بأرباحه كاملة من السوشيال ميديا للفقراء والغلابة في شوارع مصر.

وأعلن مذيع الخير أن انطلاق منصاته الرسمية جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالدمج المجتمعي ومساعدة غير القادرين من خلال المبادرات المستمرة للمجتمع المصري.