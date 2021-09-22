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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير تارت الليمون بخطوات بسيطة

تارت الليمون
تارت الليمون

التارت من الحلويات المميزة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، ويمكن إعداد تارت بالكثير من الوصفات والطرق المختلفة.

وإليك طريقة عمل تارت الليمون بخطوات بسيطة وسهله.

 

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مقادير تارت الليمون

حلوى الليمون:

400 جرام سكر 

4 شرائح الليمون 

1 ملعقة صغيرة فانيليا 

400 ملى ماء 

عجينة:

100 جرام سكر 

240 جرام دقيق 

80 جرام زبدة 

ربع ملعقة صغيرة ملح 

4 صفار بيض 

فرانجبان:

180 جرام زبدة 

2 ملعقة كبيرة دقيق 

100 جرام لوز مطحون 

بشر 3 ليمون 

100 جرام سكر 

2 بيض 


طريقة تحضير تارت الليمون

عجينة:

1- قومي بخلط المكونات الجافة مع الزبدة حتى يصبح الملمس رملي ثم يضاف صفار البيض مع استمرار العجن

2- ثم افردي العجينة في صينيه تارت ثم يوضع عليه بقول ثم تدخل الفرن نصف التسوية

فرانجبان:

1- تخلط الزبدة والسكر وبشر الليمون ثم يضاف البيض ثم المكونات الجافة

2- ثم يوضع خليط فرانجبان على قاعدة التارت

3- ثم تدخل الفرن حتى تحمر وجهها

حلوى الليمون:

1- يخلط ماء وسكر على النار ثم يضاف شرائح الليمون ويترك على النار حتى يصبح شفاف

2- ثم يزين التارت بحلوى الليمون على الوجه

3- ويقدم تارت الليمون
 

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