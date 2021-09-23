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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصادية الشارقة تنظم ورشة "مشروعي الأول"

أرشيفية
أرشيفية

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة عمل افتراضية بعنوان "مشروعي الأول" بمشاركة عدد من رواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريعهم بهدف اكتشاف الشغف الريادي وتأهيل رواد الأعمال لاستثمار الفكرة والمهارة والموهبة والخبرة وتحويلها لمشروع ناجح.

وركزت الورشة التي قدمها المدرب ومستشار الأعمال حامد آل علي على تعريف المشاركين بالخطوات الرئيسية والمهمة للبدء في إطلاق مشروع ريادي والأسس السليمة للانطلاق في عالم ريادة الأعمال من خلال تعلم واكتساب الصفات التي يتميز بها رائد الأعمال إضافة إلى إلمامه بجميع المعلومات والأرقام الخاصة بالنشاط الذي يندرج فيه المشروع.

وشملت الورشة العديد من المحاور منها إيجاد الفكرة المناسبة واكتشاف الفرص في السوق والخطوات النموذجية للبدء في تأسيس عمل تجاري والتخطيط الأولي والمالي لدراسة جدوى المشروع بالإضافة إلى مناقشة مسرعات التنفيذ والتأسيس والافتتاح للمشروع بنجاح.

وأكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حرص الدائرة على استمرارية تقديم الدورات وورش العمل الموجهة لأصحاب الأعمال وتنويعها بما يتناسب مع مشاريعهم والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية بما يسهم في ترسيخ رؤية إمارة الشارقة الاستراتيجية الرامية إلى دفع عجلة الابتكار وتحقيق الأثر الإيجابي.

وأكد أهمية ريادة الأعمال ومساهمتها في القطاع الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الإمارة ..موضحاً أن ريادة الأعمال تلزمها العديد من الصفات ومنها الجرأة على اتخاذ القرار والرغبة والعزيمة في النجاح والاعتماد على النفس.

من جانبه قال أحمد بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في اقتصادية الشارقة إن تنظيم الورشة يأتي في إطار الحرص على التواصل مع كافة الجهات لتنفيذ سلسلة من الورش التدريبية المتطورة للإسهام في تعزيز الدور الحيوي لرواد الأعمال وإعطائهم الدافع للمضي قدماً في تأسيس مشاريعهم الخاصة.

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