تحطم مروحية لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، عن سقوط مروحية مسيرة تابعة لقواته في سوريا بسبب خلل فني.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال المكتب الإعلامي لجيش الاحتلال، إن :مروحية رباعية مسيرة سقطت في الأراضي السورية بسبب خلل فني خلال تنفيذها "أنشطة عملياتية روتينية".

وأفاد بأن الجهات المعنية فتحت تحقيقا في الحادث، ولم يتم ذكر طراز المروحية الرباعية أو أي تفاصيل أخرى.

وجاء ذلك علي خلفية تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية مستمرة في سوريا، وتقول الحكومة الإسرائيلية إن هجماتها تهدف إلى منع التمركز العسكري للقوات الإيرانية والفصائل الموالية لها في سوريا.