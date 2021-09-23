برلماني يطالب بوضح خطة عاجلة لـ تطوير المناهج وتحسين مهارات المعلمين

أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على ضرورة تطوير المناهج، ووضع خطة عاجلة لسرعة تحويل وتطوير مناھج جميع المھن وتطبیقھا في جميع المدارس، وتحسين مهارات المعلمين.

وقال “محسب” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هناك حاجة ماسة لتقدیم التدریبات العملیة على التعلم عن طریق منھجیة الجدارات وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التي سیتم اتباعھا عند التقدم للاعتماد.

واضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب تفعيل استراتيجية جديدة قائمة على مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات بینھم وبین الوزارة، بحیث تحصل برامج المدرسة على الاعتماد الدولي عقب تخرج الطلاب مباشرة، ومن ثم يكون الطالب مؤهل للاندماج في سوق العمل بشكل كبير، بالإضافة إلى أن نظرة المجتمع لخريجي التعليم الفني مازالت في حاجة لإعادة نظر، بالإضافة لضرورة ضبط سير العمل في المدارس الفنية.

واكد النائب، أن القيادة السياسية حريصة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص، وذلك إيمانا بدوره في التنمية الصناعية التي شرعت الدولة في تنفيذها في مختلف ربوع محافظات الجمهورية، مما يستوجب ضرورة ترجمة ذلك في صورة قرارات على أرض الواقع.

ومن جانبه قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه تم وضع استراتيجية وخطة تطوير للتعليم الفني، إضافة إلى تطوير المناهج.

وأضاف محمد مجاهد، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد“، ”مع بداية خطة التطوير اكتشفنا أن معظم مناهج التعليم الفني تعتمد على المذاكرة مثل التعليم العام ولا يوجد تنمية للمهارات في التعليم الفني، وعملنا على تطوير مناهج التعليم الفني".

وتابع محمد مجاهد "بداية من أكتوبر 2021 سيتم تطبيق تدريس مناهج مطورة معتمدة على الجدارة والمهارات في 400 مدرسة تعليم فني من أصل 2500 مدرسة".



أشار مجاهد إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير المناهج وتنفيذ خطة تطوير التعليم الفني داخل مدارس التعليم الفني في 2024.



وأضاف محمد مجاهد "تم إنشاء المدرسة التكنولوجية التي تخدم سوق العمل وتعمل على تنمية المهارات وتم إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير مناهج التعليم الفني".