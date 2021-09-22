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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية زراعة القاهرة تكشف موعد الكشف الطبى للطلاب الجدد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن اتحاد كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن موعد الكشف الطبى  للطلاب الجدد من طلاب الثانوية العامة 2021.

 

وقال اتحاد كلية الزراعة ، أن  موعد الكشف الطبى للطلاب الجدد يومى 17 و 18 أكتوبر القادم، وعلى الطلاب التسجيل على هذا الرابط  https://www.medcheck.cu.edu.eg  قبل الموعد، لأنه لن يتم استكمال إجراءات الكشف إلا بعد التسجيل.

 

وأضاف اتحاد كلية الزراعة، على الطالب طباعة استمارة التسجيل و أصل وصورة من إيصال فورى.

 

وفى نفس السياق ، أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن امكانية تحويل طلاب الاقاليم إلى كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وذلك من خلال مكتب التحويل في الدور التاني في المدينه الجامعيه او من خلال موقع

التحويلwww.eservices.cu.edu.eg                          

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شروط التحويل إلى كلية زراعة جامعة القاهرة

على الطالب ان يكون ناجح فى المستوى الاول بتقدير حد ادني جيد جدا  ، حتى يتمكن من التحويل إلى كلية الزراعة .

 

الاوراق المطلوبة

:                                                           
١)صورة من بيان الدرجات 
٢)شهاده الثانويه العامه 
٣)صورة الرقم القومي 
٤) ايصال كهرباء و غاز

على الجانب الآخر ، حرص موقع "صدى البلد" علي استعراض أقسام كلية الزراعة وشروط القبول بها والأوراق المطلوبة للتقديم:

أقسام كلية الزراعة جامعة القاهرة:


تتضمن كلية الزراعة جامعة القاهرة 18 قسم نعرضهم  كالتالي:
1- قسم الأراضي والمياه
2- قسم الكيمياء الحيوية
3- سم الميكروبيولوجيا الزراعية
4- قسم النبات الزراعي
5- قيم الاقتصاد الزراعي
6- قسم الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي
7- قسم الوراثة 
8- قسم الحيوان الزراعي والنيماتولوجيا الزراعية
9- قسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات 
10- تقسيم أمراض النبات
11- الصناعات الغذائية
12- قسم الألبان 
13- قسم الخضر
14- قيم الفاكهة
15- قسم الزينة 
16- قسم الهندسة الزراعية
17- قسيم المحاصيل
18- الإنتاج الحيواني

شروط القبول للبرامج:
1- ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية للطالب عن 70 درجة.
2- أن يكون الطالب مرشحا أو محول أو منقول قيده نفس العام ومستوفيًا للحد الأدنى للقبول بالكلية.
3- الحد الأدنى لقطاع الزراعة (علمي علوم)
 

الأوراق المطلوبة:


يجب على الطالب الذي تم ترشيحه لكلية الزراعة جامعة القاهرة قبل التوجه إلى الكلية للتقديم، إحضار الأوراق التالية:

1- شهادة الثانوية العامة ( أصل 24 صورة ) 
2- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة ( أصل + 2 صورة ) 
3- عدد ( 8 ) صورة شخصية
4 - صورة من بطاقة الرقم القومي
5- إيصال كهرباء أو غاز لإثبات السكن.
6- بطاقة الترشيح (أصل + 2 صورة).

اتحاد كلية الزراعة كلية الزراعة جامعة القاهرة موعد الكشف الطبى طلاب الثانوية العامة 2021 شروط التحويل أقسام كلية الزراعة

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