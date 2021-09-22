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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم الثالث.. 16 مرشحًا يتقدمون لخوض انتخابات نادي المنيا

لجنة تلقي أوراق الترشح
لجنة تلقي أوراق الترشح بنادي المنيا

تلقت لجنة المرشحين لانتخابات نادي المنيا الرياضي أوراق 5 مرشحين جدد في اليوم الثالث لفتح باب الترشح والذي سيستمر حتى الأحد المقبل 26 سبتمبر  الجاري من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وهم  أحمد مصطفى احمد الشهير بـ"أحمد مازن"مدير ادارة ايرادات قطاع توزيع كهرباء المنيا على مقعد أمين صندوق وياسر السيد دياب صاحب مؤسسة سيجما للمستلزمات الطبية على مقعد العضوية فوق السن واسامة عبد الخالق عبد الوهاب الشهير بـ"اسامة الطويل "صاحب شركة الطويل للمقاولات على مقعد العضوية فوق السن واحمد خيري محمد مرزوق صاحب الشركة العالمية للتوريدات والمقاولات على مقعد العضوية فوق السن وباسل عماد عبد البديع محامي بإدارة الشئون القانونية بشركة رويال مرشح على مقعد العضوية تحت السن.

كان 4 مرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم أمس وهم : الدكتور وافي محمد منصور رئيس مبيعات بشركة جلاسكو للأدوية مرشح على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة وعلي بهاء فكري مهندس مدني مرشح على مقعد العضوية تحت السن وشادي عادل شادي صاحب شركة جلوبال للتوريدات والمستلزمات الطبية مرشح لمقعد العضوية فوق السن وأيمن محمد عبد الرحمن الشهير ب"ايمن الافندي"عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية مرشح لمقعد العضوية فوق السن.


يذكر أن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي قد اعلن انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة 12 نوفمبر المقبل في تمام السابعة مساءً، وانتخاب مجلس إدارة جديد، على أن يبدأ التسجيل والاقتراع اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً بمقر النادي.

كما أعلن النادي عن الأوراق المطلوبة للترشح وهي 2 صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، و2 صورة المؤهل الدراسي ، و 2 صورة الموقف من التجنيد، أصل صحيفة الحالة الجنائية حديث وصورة منه ، واصل التوكيل الموثق من الشهر العقاري في حالة انابة المرشح لغيره لتقديم الأوراق للترشيح و صورة ضوئية ، وصورة من إيصال السداد لآخر عامين.

وجاءت رسوم الترشيح للمناصب كالتالي:
1000 جنيه للمرشح على مقعد رئيس مجلس الإدارة و1000 جنيه للمرشح على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة  و1000 جنيه للمرشح على مقعد أمين الصندوق و 1000 جنيه للمرشح على مقعد فوق السن و 500 جنيه للمرشح على مقعد تحت السن على أن يتم سداد تلك الرسوم بخزينة النادي ويترأس لجنة تلقي الأوراق وليد فولي مدير عام النادي ولجنة مشكلة من مديرية الشباب والرياضة ومسئولي العضوية بالنادي.

المستلزمات الطبية الجمعيه العموميه صحيفة الحالة الجنائية والمستلزمات الطبية محمد منصور الشركة العالمية اخبار المنيا اخبار المحافظات

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