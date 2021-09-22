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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أحدث طرق التخسيس مع ريهام الحياوي

الدكتورة ريهام الحياوي،
الدكتورة ريهام الحياوي، إستشاري التغذية العلاجية

قالت الدكتورة ريهام الحياوي، إستشاري التغذية العلاجية، إن ممارسة الرياضة والانتظام فيها من أسهل طرق التخسيس، مؤكدة أن الرياضة تعمل على حرق الدهون.

 

وأضافت ريهام الحياوي، خلال لقاء لها مع برنامج “في أيد أمينة” عبر فضائية “صدى البلد2”، أن المتابعة والاستمرارية، من خلال كورسات التخسيس، هو أمر مهم وذلك من خلال تناول أقراص بها ألياف عالية تعمل على حرق الدهون.

 

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وأشارت ريهام الحياوي، إلى أن هناك  3 اتجاهات في التخسيس، الأول يعتمد على الإحساس بالشبع عن طريق منتجات تحتوي على ألياف، والثاني يعمل على زيادة نسبة الحرق بمعدل 4 أضعاف عن طريق مستخلصات القهوة الخضراء، أما النوع الثالث فهو النحت أو إعادة القوام وهو ما تقبل عليه السيدات بشكل كبير.

 

 يعمل في الفترة الأولى بنسبة 100%

وأوضحت أن الدواء له مراحل مختلفة بالنسبة للشخص، حيث يعمل في الفترة الأولى بنسبة 100% أي دون أن يغير الشخص أي شيء من عاداته، أما الفترة الثانية فيكون 50% على الدواء، و50% يبدأ الشخص فيهم الإحساس بالمسئولية، أما المرحلة الثالثة فتكون 100% على الشخص نفسه.

الدكتورة ريهام الحياوي التغذية العلاجية كورسات هامة للتخسيس حرق الدهون السيدات

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