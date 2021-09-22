أشرف أبو الفضل ينعى المشير طنطاوي: مسيرته العسكرية شاهدة على تفانيه

أعرب النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، عن خالص تعازيه للرئيس السيسي والقوات المسلحة الباسلة، وللشعب المصري، في رحيل المشير محمد حسين طنطاوي، أحد قادة القوات المسلحة المصرية، وأبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وقال "أبو الفضل"، في بيانه اليوم، الأربعاء، إن الأدوار البطولية المجيدة التي قام بها المشير طنطاوي، على مدى مسيرته العسكرية الحافلة أكثر من 50 سنة، تشهد بمدى إخلاصه للوطن وتفانيه في الدفاع عنه، وخسارة الوطن الفادحة في رحيله.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى إعلان الرئيس السيسي الحداد الرسمي على المشير طنطاوي، فقد كان رحمه الله علما في العسكرية والوطنية المصري، كما أن دوره المشهود بعد أحداث 2011، لفت أنظار العالم أجمع، بعدما حافظ على عقد الدولة، وتحمل المسؤولية في فترة مضطربة من حياة البلاد، إلى أن سلمها للشعب بعد عام 2012، قائلا “رحم الله المشير طنطاوي، وأسكنه جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، فقد كان نعم القائد والنموذج ورحيله هز الجميع”.