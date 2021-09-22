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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عقب تخفيف قيود السفر.. "تنشيط السياحة" تناقش تنفيذ حملات ترويجية فى بريطانيا

أحمد يوسف الرئيس
أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة

عقد أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعاً مع عدد من رؤساء ومديري الشركات السياحية المصرية العاملة في السوق البريطاني لمناقشة سُبل وآليات الترويج للمقصد السياحي المصري بالمملكة المتحدة.

 

وتناول اللقاء سبل دفع الحركة السياحية  الوافدة منها إلى مصر، في إطار قيام المملكة المتحدة بتخفيف القيود المتعلقة بالسفر إلى مصر مما يعكس عودة الثقة في الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المُطبقة بالمقصد السياحي المصري.

 

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق السياحية المستهدفة بالشراكة مع الخبراء والمتخصصين من شركات السياحة المصرية وممثلي القطاع الخاص.

 

وأكد أحمد يوسف، خلال الاجتماع، على أهمية السوق البريطاني بالنسبة للسياحة المصرية حيث يعد من أسواق السياحة الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتا إلى أن المقصد السياحي المصري يعد من المقاصد السياحية المفضلة لدى السائح البريطاني.

 

واستعرض “يوسف” الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، حيث تعمل الدولة بشكل مستمر على تعزيز دقة وسلامة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها ويتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة، كما استعرض آخر مستجدات إجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين.

 

وتطرق الاجتماع لمناقشة وسائل تنفيذ حملات ترويجية وأنشطة مشتركة والمشاركة المصرية في فعاليات بورصة لندن السياحية  " WTM 2021" والمقرر عقدها في شهر نوفمبر المقبل، كما تم مناقشة إمكانية تنظيم عدد من الرحلات التعريفية خلال الأشهر القادمة لعدد من الصحفيين والمدونين لنقل صورة حية عن الإجراءات الإحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر وما تذخر به مصر من مقاصد سياحية ومنتجات غنية ومتنوعة.

 

وخلال الاجتماع، أكد رؤساء ومديري الشركات على أن هذا الاجتماع يعد فرصة للتباحث والعمل المشترك بهدف الترويج للسياحة المصرية.

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