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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد من يويفا على مقترح الفيفا بإقامة كأس العالم كل عامين

صدى البلد

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا "، في بيان رسمي مطول، عبر موقع الإلكتروني على الإنترنت، عن رفضه لإقتراح الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإقامة كأس العالم كل عامين.

ويسعى فيفا لإقامة كأس العالم كل عامين، بدلا من أربعة أعوام ابتداء من عام 2028، الأمر الذي سيجبر البطولات القارية الأخرى مثل كأس أمم أوروبا على أن تقام بطولاتها كل عامين أيضا ابتداء من عام 2025، وهو الأمر ذاته بالنسبة لمسابقات السيدات.

وأكد اليويفا أن إقامة كأس العالم كل عامين له تأثير كبير على مسابقات الأندية والمنتخبات والصحة البدنية والعقلية للاعبين، وكذلك التأثير السلبي على المشجعين.

كما أكد اليويفا أن هذا المقترح يؤثر على النظام البيئي لكرة القدم، وكذلك يؤثر عى بطولات الشباب السيدات.

وقال اليويفا:" يشعر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخيبة أمل من المنهجية المعتمدة، والتي أدت حتى الآن إلى توصيل مشاريع إصلاح جذرية والترويج لها بشكل علني قبل مناقشتها جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة".

وأضاف:" يرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن مستقبل التقويم الدولي يجب أن يكون موضوعًا للتشاور الحقيقي والتبادل بين الفيفا والاتحادات القارية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في المسابقات".

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