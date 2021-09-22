لحلحلة الأزمة.. أبو الغيط يلتقي وفدا من المعارضة السورية

التقي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع وفد من المعارضة السورية برئاسة سالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني، وذلك على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن اللقاء تناول آخر التطورات بشأن الأزمة السورية والجهود الإقليمية والدولية لحلحلتها في إطار تنفيذ القرارات الدولية بشأنها.



وأوضح المصدر أن الأمين العام استمع خلال اللقاء لعرض من أعضاء الوفد حول مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وأكد من جانبه على أهمية الدفع قدماً في اتجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة الى قرار مجلس الأمن 2254 بعد أن أصابها الجمود منذ فترة، مع ضرورة الانخراط في العملية السياسية بشكل جاد من الجانبين.



و أشار المصدر إلى أن اللقاء استعرض كذلك مختلف مراحل عمل اللجنة الدستورية والتي لم تفض إلى أي شيء ملموس حتى الآن، كما تمت مناقشة الأوضاع الميدانية وسبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يتعرض لأسوأ وضع إنساني عرفه في تاريخه الحديث، كما استمع من أعضاء الوفد إلى شرح لمخاطر التغيرات الديموغرافية التي تجري في المجتمع السوري حيث أبدي الأمين العام انزعاجه من آثارها المحتملة على الاستقرار في البلاد.



وأكد المصدر أن الأمين العام اعرب خلال اللقاء عن تقديره للجهد الذي يبذله الائتلاف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية بمشاركة جميع الاطراف، واستناداً الى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة في هذا الصدد وخاصة قرار مجلس الأمن 2254، مستذكرا في هذا السياق لمجمل الأوضاع الاستراتيجية والتطورات الميدانية التي استجدت في سوريا والتي جعلت من غير الممكن الوصول إلى مخرج سياسي للوضع الحالي.