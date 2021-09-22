عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحلحلة الأزمة.. أبو الغيط يلتقي وفدا من المعارضة السورية

صدى البلد

التقي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع وفد من المعارضة السورية برئاسة سالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني، وذلك على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.


وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن اللقاء تناول آخر التطورات بشأن الأزمة السورية والجهود الإقليمية والدولية لحلحلتها في إطار تنفيذ القرارات الدولية بشأنها.


وأوضح المصدر أن الأمين العام استمع خلال اللقاء لعرض من أعضاء الوفد حول مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وأكد من جانبه على أهمية الدفع قدماً في اتجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة الى قرار مجلس الأمن 2254 بعد أن أصابها الجمود منذ فترة، مع ضرورة الانخراط في العملية السياسية بشكل جاد من الجانبين.


و أشار المصدر إلى أن اللقاء استعرض كذلك مختلف مراحل عمل اللجنة الدستورية والتي لم تفض إلى أي شيء ملموس حتى الآن، كما تمت مناقشة الأوضاع الميدانية وسبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يتعرض لأسوأ وضع إنساني عرفه في تاريخه الحديث، كما استمع من أعضاء الوفد إلى شرح لمخاطر التغيرات الديموغرافية التي تجري في المجتمع السوري حيث أبدي الأمين العام انزعاجه من آثارها المحتملة على الاستقرار في البلاد.


وأكد المصدر أن الأمين العام اعرب  خلال اللقاء عن تقديره للجهد الذي يبذله الائتلاف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية بمشاركة جميع الاطراف، واستناداً الى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة في هذا الصدد وخاصة قرار مجلس الأمن 2254،  مستذكرا في هذا السياق لمجمل الأوضاع الاستراتيجية  والتطورات الميدانية التي استجدت في سوريا والتي جعلت من غير الممكن الوصول إلى مخرج سياسي للوضع الحالي.

ترشيحاتنا

طرح سيتروين C3  إيركروس موديل 2022 بالسوق المصري

مؤتمر «فرص السلام بالمنطقة» يسفر عن 6 توصيات ..منها عقده سنويا

بسبب "أوكوس".. إيران: واشنطن ولندن تهددان اتفاقية نزع السلاح النووي

رابطة الأندية المحترفة: مسؤولون عن وضع جدول الدوري الممتاز والإعلان عنه قريبًا

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

جهود واعظات الأزهر في الحد من حالات الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

محدش يخاف| الأرصاد تكشف موعد هطول الأمطار .. فيديو

شيكابالا: تعرضت للظلم وأدرس التقدم بشكوى للفيفا ضد الجبلاية

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات كورونا في الشرق الأوسط

قفزة مفاجئة.. الأردن يسجل ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

زياد السويفى يكتب: المسئول والمواطن والدستور

محمد عزت يكتب: تنشيط السياحة بالأقصر والتنمية المستدامة

رجب الشرنوبي يكتب: تعليم كفر الشيخ.. تخرج عن الحداد العام!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ