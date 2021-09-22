صبا مبارك توجه رسالة لـ مونتير فيلم "أميرة": أنت الأفضل بحبك

حرصت النجمة الأردنية صبا مبارك، على توجيه رسالة تهنئة للمونتير أحمد حافظ اليوم؛ احتفالاً بحلول عيد ميلاده خلال شهر سبتمبر الجاري.

نشرت "صبا" صورة تجمعها بـ "حافظ"، من خلال خاصية القصص القصيرة، عَبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "فوزي اللوزي كمنوزي، عيد ميلاد سعيد أخي، أنت الأفضل في كل شئ، دمت متألقًا يا مبدع، يا مجنون، يا شاطر، يا قمر، يا طيب، يا جدع، بحبك".

ومن جانبه أعاد المونتير أحمد حافظ نشر التهنئة، من خلال خاصية القصص القصيرة، عَبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وسط باقة مختلفة من تهنئات وصور المقربين له في هذه المناسبة السعيدة.

يذكر أن المونتير أحمد حافظ شارك مؤخرا في فيلم "أميرة" الفائز بـ 3 جوائز في الدورة الـ 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وباقة أخرى منها: فيلمي "الفيل الأزرق" و"تراب الماس" ومسلسلي "ما وراء الطبيعة" و"في كل أسبوع يوم جمعة".