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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد حجازي: كلمة الرئيس السيسي بالأمم المتحدة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المجتمع الدولي يولي قضية سد النهضة اهتمام واضح، وذلك لما لها من تاثير سلبي على الامن القومي ، مشددا على أن موقف مصر الخاص بسد النهضة واضح وصريح.
 

وأضاف "محمد حجازي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة :الحياة"، أن مجلس الأمن أدرك مدى جدية مصر في تعاملها مع قضية سد النهضة، منوها إلى أن كلمة الرئيس السيسي بالأمس أمام الأمم المتحدة وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته.

 

وأوضح أن خطاب الرئيس السيسي بالأمس أكد على أهمية نهر النيل للمصريين، واستمرار تعنت إثيوبيا سيؤدي إلى حدوث عدم استقرار أقليمي سيشمل الكل وليس مصر والسودان وإثوبيا فقط.

وفي نفس السياق :اكد االمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه و الأنهار إلا أنه مُلزم بمبادئ العدالة التى استنتها محكمة العدل الدولية فى الشرعية النهرية لتسوية سد النهضة سلمياً وفقا لأحكام الميثاق.


وأشار مبادئ العدالة لمحكمة العدل الدولية فى الشرعية النهرية والتى تلزم إثيوبيا بحقوق مصر التاريخية وبالتسوية المرضية لسد النهضة، وتشكل فى مجملها مبادئ العدل مما عنته نصوص ميثاق الامم المتحدة، وأكد على أن الموقف الدولى يشهد بأن مصر تسعى بحكمة وأناة لتجنب الصدام في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، رغم امتلاك مصر العزيمة والقدرة للدفاع عن حقوقها التاريخية المائية حماية لأمنها القومي.


وقال أن مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه و الأنهار لا يعنى اغفاله لجوانب العدل، فهو مقيد بقواعد العدل وفقاً للميثاق :

محمد حجازي سد النهضة المجتمع الدولي الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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