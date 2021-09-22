مكون من مواد طبيعية.. خبيرة تغذية تكشف عن تفاصيل كورس للتخسيس

قالت يسرا صلاح، خبيرة التغذية، إن هناك مبادرة هامة وهي “التخسيس للجميع”، لأن ضغوط الحياة في بعض الأحيان تجعلنا ننسى الحصول على التغذية الصحية السليمة وعدم اللجوء للحفاظ على الجسم.

وأضافت يسرا صلاح، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد”، ان السيدات التي تواجه زيادة في الوزن بعد الحمل يمكن الحصول على كورس التخسيس وسيساعد على التخسيس بشكل كبير.

وتابعت يسرا صلاح، أن كورس التخسيس عبارة عن كبسولات ونقاط وأعشاب وكريم شد، وسياعد على فقدان الوزن بطريقة رائعة.

عرض خاص على هذا الكورس

وأكملت يسرا صلاح خبيرة التغذية العلاجية، ان الكورس العلاجي للتخسيس مكون من مواد طبيعية، متابعة أن هناك عرضا خاصا على هذا الكورس يصل لـ 50% في الفترة الحالية.