إبراهيم عيسى: الإخوان ابتدعت اللجان الإلكترونية واستخدمتها في التشهير بخصومها

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن وسائل التواصل الاجتماعي دمرت العمل العام في مصر، خاصة بعد ثورة 25 يناير، قائلا: "إن المجتمع المصري يمر بأزمة نفسية هائلة الآن، وينفس عن ذلك من خلال التطاول والتجاوز عبر السوشيال ميديا والمترصدين يستغلون ذلك".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في عدوانية ونهش وتشهير وطعن تجاه المجتمع، مؤكدًا أن جماعة الإخوان أول من ابتدعت اللجان الالكترونية واستخدمتها في التشهير بخصومها والسب والقذف مع التبرير لشخصها عبر السوشيال ميديا.

المجتمعات التي يتراجع فيها العمل التطوعي تتعرض لأخطار كبيرة

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن المجتمعات التي يتراجع فيها العمل التطوعي تتعرض لأخطار كبيرة، متابعًا أن النظام التعليمي في مصر لا يعمل على تنمية العمل التطوعي بين أبنائنا خلال الوقت الحالي.