سفير ألمانيا: فخورون بدعم مصر بـ1.5 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

تسلم اليوم السفير الألماني فرانك هارتمان يرافقه الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة بمطار القاهرة الدولي شحنة لقاح من ألمانيا بها ما يزيد على 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ، بهذه المنحة تقدم ألمانيا الدعم لمصر في حملتها المهمة للتطعيم.



منذ بدء الجائحة تسعى ألمانيا جاهدة إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات والأدوية ضد فيروس كوفيد-١٩ على مستوى العالم. عندما يحصل الناس في كل مكان في العالم على اللقاح والحماية فيمكن فقط حينئذ منع خطر التحور المستمر للفيروس والتغلب على الجائحة على المدى الطويل.



وعلى خلفية ما سبق أكد السفير هارتمان على ما يلي: "لقد سعينا بشدة من أجل تقديم الدعم لمصر وذلك بتوفير منحة إضافية من شحنات اللقاح. وأنه لمن دواعي سروري وصول هذه المساعدة المباشرة الآن. إن مصر تعد شريكاً له أهمية خاصة بالمنطقة بالنسبة لألمانيا. إن تحصين عدد السكان الكبير في مصر يمثل بالطبع تحديا كبيرا، نحن فخورون بأنه أمكننا الآن توفير ٥, ١ مليون جرعة لقاح إضافية وتسليمها إلى وزارة الصحة المصرية وذلك بالإضافة إلى الشحنة التي وصلت بالفعل إلى القاهرة من ألمانيا يوم الاثنين عبر شركائنا في منصة كوفاكس (COVAX) والتي تحتوي على ٨٥٠٠٠٠ جرعة لقاح.



وعليه فنحن سعداء بإمكانية تقديم الدعم المباشر إلى الحكومة المصرية في حملة التطعيم الحازمة والطموحة الآن من خلال توفير شحنة اللقاح هذه. فكلما زاد عدد الحاصلين على اللقاح كلما زاد الأمان بالنسبة لنا جميعاً."



تعول ألمانيا على التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بوباء كوفيد-١٩ ، وقامت بالمساهمة في إنشاء مبادرة تسريع الاتاحة (ACT-A) التي تهدف إلى دعم اتاحة اللقاح والأدوية والتشخيص للجميع بشكل منصف وعادل بالإضافة إلى تقوية النظم الصحية على مستوى العالم.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة لمبادرة تسريع الاتاحة (ACT-A) حيث وفرت لها ٢,٢ مليار يورو. وتحصل منصة كوفاكس (COVAX) على الجزء الأكبر من الدعم الالماني، تلك المنصة التي حصلت من خلالها ١٣٨ دولة حتى اليوم على إجمالي ٢١٨ مليون جرعة لقاح مجاناً. وقد حصلت مصر أيضاً من خلال هذه المبادرة على ما يزيد عن ٤ مليون جرعة.



إضافة إلى ذلك قررت ألمانيا تقديم ١٠٠ مليون جرعة لقاح أخرى حتى نهاية هذا العام للدول الشريكة وذلك من أجل تقديم الدعم لها في حربها ضد الفيروس، حيث سيتم توزيع جزء منها من خلال منصة كوفاكس التي أرسلت إلى القاهرة شحنة تحتوي على ٨٥٠٠٠٠ جرعة لقاح يوم الاثنين الماضي، وسوف يتم توزيع باقي الجرعات من خالا التنسيق المباشر مع الدول المستقبلة للقاح كما هو الحال في الشحنة التي نتسلمها الآن.

جدير بالذكر أنه يمكن الآن وفي إطار حملة التطعيم الخاصة بوزارة الصحة استخدام الجرعات المخصصة لمصر مباشرة والتي تبلغ إجمالي ٣٥, ٢ مليون جرعة ، حيث سيتم توفيرها في المقام الأول للعاملين بقطاع التعليم وذلك بهدف ضمان تشغيل المدارس والجامعات للتلاميذ والطلبة والمدرسين بشكل أكثر أماناً.