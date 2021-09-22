هاشتاج "اللجوء للفيفا من حقك يا شيكا" يتصدر تويتر ومغردون:"لن تمشي وحدك"

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج “اللجوء_للفيفا_حقك_يا_شيكا”، وذلك بعد صدور عقبة شيكابالا بسبب واقعة أحمد مجاهد.

وجاءت تغريدات رواد تويتر كالآتي: "لن تمشي وحدك في دولة الزمالك، وسترى وتسلم إلى نهاية المشوار # اللجوء_للفيفا_حقك_يا_شيكا".

وغرد آخر:"أنت دائمًا مصدر الساعة بالنسبة لي ولعائلتي دائمًا قوية # اللجوء_للفيفا_حقك_يا_شيكا".

وقال عمرو الدرديري، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن اللجنة المكلفة من نادي الزمالك بشأن متابعة العقوبة الواقعة على محمود عبد الرازق شيكابالا، تدرس كل الجوانب القانونية الخاصة بقرار اليوم الصادر من لجنة الانضباط باتحاد الكرة.



وأضاف المتحدث باسم نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أى قرار بشأن توجه الزمالك لـ أى جهة قضائية جديدة.



وأشار إلى أنه من الممكن اللجوء للمحكمة الدولية، وأن قرارات لجنة الانضباط أعلى من المتوقع، وسيتم إعلان القرارات فى الوقت المناسب.



وقررت لجنة الاستئناف في اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار عادل الشوربجى وبحضور الأعضاء المستشار إبراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة والمستشار جمال عبد المنعم ما يلي:



أولا: التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد القرار الصادر عن لجنة المسابقات بتغريمه 100 ألف جنيه للسباب الجماعي و100 ألف جنيه لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة محل العقوبات .. قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا.



ثانيًا: التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه حازم إمام بإيقافه 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي .. قررت اللجنة تأييد عقوبة الإيقاف لعدم جواز الاستئناف على عقوبات الإيقاف الأقل من 6 مباريات أو الغرامات الأقل من عشرة آلاف جنيه، كما قررت اللجنة تخفيض الغرامة إلى 50 ألف جنيه.



ثالثًا: التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه محمود عبد الرازق “شيكابالا"، بالإيقاف 8 شهور وغرامة 500 ألف جنيه .. قررت اللجنة بعد الإطلاع على ما تضمنه تقريري حكم المباراة ومراقبها تعديل القرار والاكتفاء بالإيقاف ثماني مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.