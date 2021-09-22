المجتمعات العمرانية تكشف موعد انتهاء تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة مسطح أخضر تصل مساحته إلى نحو 1000 فدان يتوسطه مجموعة من البحيرات ومسطحات خضراء من الأشجار.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” أن هناك أماكن للمشي، وأماكن لركوب الدراجات، مشيرا إلى أن ذلك سيكون المتنفس لمن سيسكن في العاصمة الإدارية.

أتمنى أن يكون هناك زيارات للعاصمة الإدارية

وتابع جمال طلعت، أنني أتمنى أن يكون هناك زيارات للعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه سيكون بها أماكن كثيرة لجذب السياحة الخارجية، ويوجد العديد من الشركات التي تتسابق للإستثمار بمشاريع العاصمة الإدارية.

وأشار طلعت إلى أن هناك 6 شركات من كبرى الشركات التي تقوم بتنفيذ النهر الأخضر، مؤكدا أن هناك بعض الأجزاء تم الإنتهاء منها 100% ومتوقع بنهاية هذا العام الإنتهاء منها كلها.