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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مجانا.. مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس والمعاهد الازهرية مجانا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والازهر استعدادا لبدء  للعام الدراسى الجديد.

 

وأكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن خدمة تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التى يتم تقديمها لأبنائنا الطلاب، فى إطار دورها فى المشاركة المجتمعية وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

 

وقال، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أنه كلف فرق متخصصة من قطاع المعامل بالشركة لتطهير وتعقيم خزانات المدارس على مستوى مدن المحافظة بالإضافة الي إجراء جميع  التحاليل الكيميائيه والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

 

وأوضح أن الشركة تضع مراقبة جودة المياه التى تصل للمواطن فى مقدمة مسئولياتها، مشيرا إلى اتباع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب، إذ تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، وذلك بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة.

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