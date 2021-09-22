محافظ الدقهلية: 80 شركة وطنية تعمل فى مبادرة حياة كريمة

عرض الإعلامي أحمد موسي، تقرير فيديو عن نشاط مبادرة حياة كريمة بـ قرى ومراكز محافظة الدقهلية.



قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن مبادرة حياة كريمة تقدم إعجازا بكل المقايس، فالدولة تقدم خدمات لأكثر من 60% من المواطنين، وهناك خطة يتم السير عليها.



وأضاف محافظ الدقهلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المبادرة توفر الخدمات فى أكثر من قطاع مختلف لخدمة المواطنين.



وأشار، إلى أن 8 مجمعات خدمات زراعية لتقديم الخدمات للمواطنين، وهناك 80 شركة وطنية تعمل فى مبادرة حياة كريمة لتنفيذ مشروعات، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون جميع الشركات العاملة فى المبادرة وطنية.



كما تحدث عن الهجرة غير الشرعية، وقال إن هناك تواصلا مع وزيرة الهجرة و وزير القوى العاملة من أجل توفير فرص عمل وتقديم مشروعات صغيرة بدلا من الهجرة، وأوضح ، أنه تم تدشين مبادرات لتوفير فرص عمل للشباب.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة وفرت العديد من فرص العمل للشباب، وأن هناك 3 مليارات جنيه مشروعات تتم فى مركز واحد من مراكز المحافظة.

وفى نفس السياق قال إن المحافظة تقوم بعمل وحدات سكنية لـ نقل المواطنين من المناطق العشوائية، مؤكدا هناك توجيهات للقضاء على العشوائيات.

