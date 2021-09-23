أستاذ علم النفس: الآباء المضطربون هم سبب معاناة أبنائهم

قال محمد خطاب أستاذ علم النفس بكلية الآداب، إن نسبة تردد الأطفال والشباب على العيادات النفسية أصبحت مرتفعة للغاية، وذلك يعد ناقوس ومؤشر خطر كبير للجميع.



وأضاف "محمد خطاب" خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فناة "الحياة"، أن السبب الأساسي في معاناة الابناء هم الأباء، متابعا: لا يوجد أبناء مضطربون بل يوجد لدينا آباء مضطربون، لذلك الآباء هم السبب.



وأشار إلى أن الاكتئاب قديما كان مقتصر على الكبار والشباب فقط، ولكنه الآن أصبح منتشر بين الاطفال والأجنة ايضا، متابعا:" الأكتئاب يصيب الأجنة داخل بطون أمهاتهم".



واستطرد:" في حالة معاناة الأم من الاكتئاب خلال فترة الحمل سينتقل الاكتئاب تلقائيا إلى الجنين، ولهذا نحذر دائما من اكتئاب فترة الحمل وضرورة معالجته.



ولفت إلى أنه يتم تصنيع ألعاب إلكترونية خصيصا لأطفال الشرق الأوسط لتحقيق اعتيادهم على مشاهد العنف والدمار والقتل.



