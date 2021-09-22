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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلى يقرر عدم التعامل مع بيراميدز بسبب إبراهيم عادل

صدى البلد

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن تفاصيل اتصال أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، مع عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادى بيراميدز خلال الفترة الماضية.

وقال صادق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة ":"TEN "أمير توفيق طلب التعاقد مع إبراهيم عادل من بيراميدز لكن الرد كان قاسيا للغاية بسبب طلب الأخير الحصول على خدمات الثنائي محمد شريف وحمدي فتحي مقابل انتقال إبراهيم عادل للمارد الأحمر".

وأضاف: "هناك قرار غير معلن داخل النادى الأهلى حول عدم التعامل مع نادى بيراميدز فى الصفقات خلال الفترة المقبلة".

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