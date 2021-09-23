المركزي للتعمير يكشف عن تفاصيل ما تم بمحافظة أسوان خلال مبادرة حياة كريمة

قال المهندس عمرو عبد الهادي مدير المكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير،إن المشروعات المخططة والجارى تنفيذها بمركز إدفو بمحافظة أسوان ،لـ تشمل إنشاء 47 كوبرى سيارات على المجارى المائية، وتطوير وتوسيع 5 كبارى سيارات.

وأضاف عمرو عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، انه سيتم العمل على إنشاء 13 مجمعاً لخدمات المواطنين، والتى تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، ضمن مبادرة حياه كريمة.

وتابع عمرو عبد الهادي، أنه يتم العمل على إنشاء 13 مجمعاً للخدمات الزراعية، وتنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى .

الكبارى تحقق الربط المطلوب

وأشار مدير المكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير، أن الكبارى تحقق الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة، وبين القرى وبعضها، بجانب إنشاء 4 نقاط إسعاف.