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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماسك الجسم الجاف.. مواد طبيعية وغير مكلفة

صدى البلد

هناك العديد من طرق علاج البشرة الجافة وخصوصا مع انتهاء فصل الصيف ودخول الخريف والشتاء ، حيث تحتاج البشرة الي اتباع يومي لماسك الجسم الجاف  ولذلك نعرض لكم العديد من الماسكات

 

ماسك الجسم الجاف

افضل ماسك الجسم الجاف مرطب لطيف الصبار للبشرة الجافة

سوف تحتاج

  • 1 كوب جل الصبار (استخدم الجل الذي اشتريته من المتجر أو استخرج الجل من ورقة الصبار)
  • 12 ملاعق كبيرة من شمع العسل
  • نصف كوب زيت جوز الهند
  • نصف كوب زيت لوز
  • 10 قطرات من الزيوت العطرية (اختر أيًا من الزيوت المذكورة في الوصفات أعلاه)

طريقة ماسك الجسم الجاف 

  1. قم بإذابة شمع العسل وزيوت جوز الهند واللوز في غلاية مزدوجة.
  2. اسكبي الزيوت في الخلاط واتركي المزيج يبرد.
  3. أضف الزيوت العطرية وهلام الصبار. امزج حتى تحصل على قوام كريمي.
  4. قم بتخزين الخليط في وعاء زجاجي. يمكنك حتى تخزينه في الثلاجة.

كما يمكن أن تتبعي ماسك الجسم الجاف من  الجلسرين والعسل 

  • ملعقة صغيرة عسل
  • 2 ملاعق صغيرة من الجلسرين
  • 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون (مخفف)
  • 2 ملاعق صغيرة شاي أخضر

طريقة

  1. تخلط جميع المكونات جيدا.
  2. دلكي الخليط بلطف على بشرتك لبضع دقائق.
  3. اتركه بين عشية وضحاها.
  4. اغسلها في اليوم التالي.

لماذا هذا يعمل

الجلسرين والعسل  يحافظ على ترطيب بشرتك وترطيبها. يضيء الليمون بشرتك بينما يهدئ الشاي الأخضر بشرتك ويبقي العدوى في مكانها.

 

خلطات طبيعية للجلد الجاف بشمع العسل 

  • نصف كوب من حبيبات شمع العسل
  • نصف كوب زيت جوز الهند
  • نصف كوب زيت زيتون
  • 10 قطرات من الزيت العطري (الباتشولي والبابونج الروماني والفانيليا وخشب الصندل واللبان والمريمية والخزامى

طريقة

  1. استخدم غلاية مزدوجة لإذابة شمع العسل.
  2. بمجرد أن يذوب ، أخرجه من الغلاية واتركه يبرد.
  3. نضيف زيت جوز الهند والزيتون ونخفق جيدا.
  4. أضف الزيت (الزيوت) العطرية.
  5. اخفق المزيج جيدًا حتى تحصل على قوام كريمي.
  6. انقل الخليط إلى وعاء زجاجي واحفظه في مكان بارد وجاف (لا تقم بالتبريد).
فصل الصيف البشرة علاج البشرة الجاف الجسم الجاف

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