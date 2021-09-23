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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تنسيق الجامعات 2021.. اليوم فتح تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية.. تسليم الشهادات للناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة بالمدارس.. اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم


نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2021 اليوم.. سجل عبر هذا الرابط


فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021


فعاليات اليوم العلمي حول زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تطلق  فعاليات اليوم العلمي حول مستجدات زراعة الأعضاء الكبد والرئة والكلى  بمناسبة مرور ٢٠ عاما على نجاح الفريق الطبى المكون من اساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس برئاسة ا.د. محمود المتينى باول جراحة زراعة كبد، والاحتفال بإجراء ١٥٠٠ حالة زراعة كبد خلال عدة مستشفيات منها ٤٦٠ حالة زراعة كبد بمستشفى عين شمس التخصصى.


اداب القاهرة : موعد المقابلات الشخصية لطلاب دبلوم التنمية الثقافية ٢٧ أغسطس

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن بدء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بـ دبلوم التنمية الثقافية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، يوم الاثنين الموافق٢٧ أغسطس الجارى فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا .


مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية تختم دورات تدريبية عن التخاطب الشامل

ينظم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في العديد من المجالات العامة في مجالات سوق العمل وتتميز  البرامج التدريبية للمركز بإمكانية الحصول على شهادة معتمدة علي المستوي القومي، ووجود حقيبه تدريبية كامله لكل برنامج، اختبار في نهاية البرامج لتقييم المتدرب كما أن البرامج  التدريبية متاحة لجميع المهتمين  من داخل  الجامعة وخارجها

 

تنسيق الجامعات 2021.. اليوم فتح تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية


انتهى طلاب الدبلومات الفنية من أداء اختبارات القدرات التي تؤهلهم إلى الالتحاق بالكليات ، منتظرين إعلان التنسيق الخاص الذى تعلن عنه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

 

تسليم الشهادات للناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة بالمدارس.. اليوم

يتوجه اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021 الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، لتسلم شهاداتهم من المدارس الثانوية  ، استعدادا لتسليم اوراقهم المطلوبة في تنسيق الجامعات 2021.

 

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