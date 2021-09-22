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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير صبري: شائعة وفاتي كانت مأساة كبيرة بالنسبة لأسرتي

سمير صبري
سمير صبري

علق الفنان سمير صبري علي شائعة وفاته، قائلاً "حسبى الله ونعم الوكيل على القلق اللي اتعمل على أهلي وعلى ابني في لندن"، معلقاً "كانت مأساة كبيرة جداً بالنسبة لأسرتي".

وأوضح سمير صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلاً: "التليفونات اللي جاتلي من كل حتة في العالم حسستني أني لسة موجود وأن الناس بتحبني وبقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كتب هذا الخبرالكاذب قبل التحقق منه".

وفي سياق آخر، حالة كبيرة من الجدل سادت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بسبب انتشار شائعات وفاة الفنان سمير صبري، ما جعل اسمه يتصدر مؤشرات البحث على محرك البحث جوجل.

نشرت إحدى الصفحات المجهولة، صباح اليوم، شائعة وفاة سمير صبري، ولاقت تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها الفنانة مديحة حمدي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”؛ وهو ما ساهم في تأكيد الشائعة لدى عدد كبير من المهتمين، ورواد السوشيال ميديا.

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