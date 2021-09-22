الكويت توقف السفر إلى هذه المدن

نقلت صحيفة القبس عن مصادر كويتية مطلعة أن الخطوط الجوية الكويتية، تتجه إلى إيقاف بعض وجهات السفر الصيفية، ومنها ملقا وسراييفو وبودروم وطرابزون ابتداء من أكتوبر المقبل، موضحة أن الإيقاف يرجع الى حاجة السوق والعرض والطلب وهو أمر اعتيادي يجري دراسته بعد موسم الصيف بناءً على الجدوى الاقتصادية لتشغيل بعض الخطوط.

وذكرت المصادر ان الخطوط الكويتية تُشغل رحلات مستمرة طوال العام، حيث أخذت بالازدياد تدريجياً، وخصوصاً مع زيادة السعات المقعدية تدريجيا الممنوحة من قبل سلطات الطيران المدني في البلاد.

وقالت المصادر إن الخطوط الكويتية تغطي عبر شبكتها التشغيلية كافة الوجهات الإقليمية والعالمية المختلفة رابطة الشرق بالغرب ومنها نيويورك وأوروبا ودول الخليج والشرق الاوسط وإقليم شبه القارة الهندية والشرق الأقصى والصين.

وافادت المصادر بأن هناك خطة يجري العمل عليها لفتح خطوط جديدة خلال الفترة المقبلة ومنها سوهاج والإسكندرية والخرطوم وكازابلانكا وأمستردام، مؤكدة أن هذه الخطوط لا تزال قيد الدراسة ومرتبطة بموافقات السلطات الرسمية وكذلك لخطة السعات التشغيلية المسموح بها وفقاً للاشتراطات الصحية.