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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. إليك ما تعنيه رسالة "محظور مؤقتا" على واتساب.. مايكروسوفت تعيد طرح تطبيق PC Health Check مرة أخرى

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

بمعدل تحديث 90 هرتز.. موتورولا تستعد لإطلاق هاتفها الشبابي Moto G31

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق أحدث منتجاتها من سلسلة هواتفها الذكية "G"، والذي سيحمل اسم Moto G31، وسيأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة المحببة للشباب، بسبب السعر المنخفض والإمكانات المناسبة.

 

فيسبوك تدفع مليارات الدولارات لحماية مارك زوكربرج

دفعت شركة فيسبوك Facebook، إلى لجنة التجارة الفيدرالية  5 مليارات دولار لتسوية الشكوى المتعلقة بفضيحة تسرب البيانات الشهيرة Cambridge Analytica، والتي تزعم التقارير أنها أكبر عملية انتهاك كبرى للخصوصية.

 

بكاميرا خارقة.. تسريبات تكشف مواصفات وتصميم هاتف سامسونج Galaxy A73

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، لإطلاق هاتف جديد من سلسلة هواتفها الذكية "A"، والذي سيحمل اسم Galaxy A73، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة التي تجلب الشباب حول العالم، والمتوقع إطلاقه خلال الأيام القادمة.

 

هذا ما تعنيه رسالة "محظور مؤقتا" على الواتساب

 

هل تلقيت رسالة "محظور مؤقتا"، على  حسابك بتطبيق واتساب WhatsApp، فإذا كنت قد استقبلت مثل هذا الإشعار إصدارا غير مدعوم من تطبيق المراسلة.

 

شركة HP تعلن أحدث أجهزة اللاب توب.. مواصفات وسعر Specter x360 16

أطلقت شركة HP رسمياً أحدث منتجاتها من أجهزة اللاب توب، الذي يحمل اسم Specter x360 16 ، في محاولة لتوسعة إمبراطوريتها من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في الولايات المتحدة، على أن يتم إطلاقه للأسواق العالمية في الأيام القادمة.

 

بمعالج قوي وبطارية كبيرة.. تسريبات تكشف موعد إطلاق تحفة شاومي القادمة Redmi K50

تستعد شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق أحدث سلسلة هواتف ذكية من علامتها التجارية الفرعية ريدمي Redmi k50، ضمن فئة الهواتف المتوسطة المحببة للشباب، وتتضمن تلك السلسلة هاتفي Redmi K50 و Redmi K50 Pro.

 

للتحقق من إمكانيات جهازك لدعم ويندوز 11.. مايكروسوفت تعيد طرح PC Health Check

أعلنت شركة مايكروسوفت، عملاق البرمجيات الأمريكية، في الأسابيع القليلة الماضية، موعد إطلاق أحدث أنظمة تشغيلها Windows 11، والمقرر في 5 أكتوبر، صاحب هذا الإعلان طرح تطبيق PC Health Check، لمساعدة المستخدمين للتحقق من إمكانية تشغيل النظام الجديد على أجهزتهم.

 

موتورولا تطلق الإصدار العالمي من هاتف Edge 20 Pro في هذا الموعد

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق الإصدار العالمي لهاتفها المميز Edge 20 Pro، من سلسلة هواتفها الذكية Edge 20، للأسواق الهندية، بعد أن قامت بإطلاق هاتفي Edge 20 Fusion و Edge 20، في وقت سابق من العام الحالي.

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