مدرب حراس الجيش: مستوى الأهلي ساعدنا على التتويج بالسوبر المصري

أكد سيد السويركي، مدرب حراس مرمي فريق طلائع الجيش، أن الحصول على بطولة كأس السوبر المصري على حساب النادى الأهلى يعد إنجازا تاريخيا نظرا لصعوبة موقف الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال السويركي فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة ":"TEN "كنا نعاني من رحيل العديد من اللاعبين فى الفترة الأخيرة خاصة فى خط الهجوم، ولكن كان هذا دافع لدي اللاعبين من أجل تقديم مجهود مضاعف وكان هناك تركيز كبير فى المعسكر".

وأضاف: "الأهلى لم يكن فى حالته أمامنا وهذا الأمر ساعدنا كثيرا للوصول إلى ركلات الترجيح والتوفيق كان معنا وحصلنا على اللقب".