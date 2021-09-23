أخبار التوك شو|نهال طايل تلقن أب لا يعترف بابته درسا قاسيا.. خبر سار لـ جماهير الزمالك

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من القضايا والموضوعات، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:

أحمد موسى يقدم الشكر لـ وزير النقل بعد البدء في رصف طرق شطورة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتقدم بالشكر لـ الوزير كامل الوزير، وزير النقل، وذلك لـ اصدار قرار تنفيذ مشروع رصف الطرق الداخلية فى قرية شطورة بـ سوهاج.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ المشروعات للمواطنين وحل مشكلات المواطنين، وأن الأموال المطلوبة موجودة.

خبر سار لـ جماهير الزمالك بشأن عقوبة شيكابالا

قال المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، إن العقوبة التى صدرت ضد لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، كانت من لجنة المسابقات ونادى الزمالك تظلم فى الوقت المقرر.

وأضاف رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تظلم نادي الزمالك تطلب 4 مطالب بخصوص شيكابالا و حازم أمام.

وزير التعليم: اللي مش هياخد اللقاح هيعمل مسحة كل 3 أيام على حسابه

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المنظومة التعليمية شهدت تسيب كبير خلال السنوات الماضية، ونحاول استعادة هيبة المدرسة والمعلم داخل المدرسة .

وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :" طلبنا من المعلمين الحصول على لقاح كورونا، ومن لم يحصل على اللقاح سوف نطلب منه مسحة كل 3 أيام وستكون على حساب المعلم ".

عايزة شهادة ميلاد لبنتي.. والدة رضيعة تروي معاناتها مع إنكار الأب نسبها

كشفت أسماء أم الطفلة دنيا، عن تفاصيل أزمتها مع والد الرضيعة الذي يرفض الاعترف بنسب ابنته رغم ظهور نتيجة تحليل DNA التي أثبتت نسبها إليه.

وقالت أسماء أم الطفلة دنيا، في حوار مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد 2”، مساء اليوم الأربعاء، إنها كانت تعمل في إحدى قرى محافظة البحيرة، وبعد العمل استقلت سياراة أجرى "ميكروباص"، وتعرضت للاغتصاب من قبل شخص.

رغم وجود DNA.. نهال طايل تلقن أب لا يعترف بابته درسا قاسيا على الهواء

لقنت الإعلامية نهال طايل، درسا قاسيا لـ أب لا يعترف بنجلته رغم وجود تحليل DNA يثبت نسبها له، في محافظة البحيرة تدعى دنيا.

وقالت نهال طايل، في حوار مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2، مساء اليوم الأربعاء، إنه :"دائما القصص الصعبة بناخد منها جرس الانذار، عشان نخلي بالنا، ونبقي مصحصحين".

هل الطفلة ليال ماتت بسبب الحقنة.. لجنة أمراض العضلات تكشف|فيديو

قالت الدكتورة ناجية فهمي رئيس اللجنة العليا لأمراض العضلات وأستاذ المخ والأعصاب، إنه غير معروف أن حقن معالجة ضمور العضلات تؤدى للوفاة، مؤكدة أن هناك دراسات وتجارب عالمية تمت على هذه الحقنة.

وأضافت رئيس اللجنة العليا لأمراض العضلات وأستاذ المخ والأعصاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يحدث أن علاج ضمور العضلات تسبب فى وفاة أى طفل، وأكدت أن اللجنة العليا لأمراض العضلات تفحص الأطفال المصابين بضمور العضلات اكلينيكيا.



زوجة نضال الشافعي تكشف تطورات في حالته الصحية ..فيديو

طمأنت هند محمد على، زوجة الفنان نضال الشافعي، الجمهور على حالة زوجها الصحية، حيث كشفت آخر تطوراتها.

وقالت هند محمد علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن الأزمة بدأت خلال تصوير زوجها أحد المشاهد، وحدث خلاف ما، مما أدى إلى إغضابه وأثر ذلك على حالته الصحية، حيث حدث انفجار بالقاولون.

بحسه ناسي التدريب.. تامر أمين يفتح النار على موسيماني بعد خسارة السوبر

علق الإعلامي تامر أمين، على خسارة نادي الأهلي بطولة السوبر من نادي طلائع الجيش، موجهاً حديثه لـ "موسيماني" مدرب نادي الأهلي، قائلاً "سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال.. بشوف أفريقيتك أصدقك.. أشوفك في الدوري أستعجب".

وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يقدمه على فضائية "النهار"، قائلاً "بقيت أحس إن فيه نسختين من موسيماني، موسيماني العادي، وموسيماني بـ شرطة".



المجتمعات العمرانية تكشف موعد انتهاء تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة مسطح أخضر تصل مساحته إلى نحو 1000 فدان يتوسطه مجموعة من البحيرات ومسطحات خضراء من الأشجار.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” أن هناك أماكن للمشي، وأماكن لركوب الدراجات، مشيرا إلى أن ذلك سيكون المتنفس لمن سيسكن في العاصمة الإدارية.

وزير الري الأسبق: مصر تحذر العالم من فشل مفاوضات سد النهضة |فيديو

قال محمد نصر علام وزير الري الأسبق، تعليقا على حديث الرئيس السيسي عن ملف سد النهضة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الرئيس السيسي ينبه العالم لأزمة ملف سد النهضة.

وأضاف علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :" الرئيس السيسي يحمل المجتمع الدولي المسؤولية الدولية لأن ملف سد النهضة قضية دولية وليست محلية لأنها تهدد مصالح دول كثيرة في العالم ".