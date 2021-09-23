سيناريست تطالب بأعمال سينمائية تعالج ظاهرة الانتحار

قالت السيناريست زبيدة سليمان، إن السينما المصرية والعربية والعالمية وضعت هالة ملائكية حول شخصية المنتحر، ووصفت المنتحر بأنه يلجأ إلى الانتحار نتيجة التحامل عليه، معقبة: "حتى هذه اللحظة لم نجد فيلم يعالج ظاهرة الانتحار".

وأضافت "سليمان"، في تصريحات لها على فضائية "الحدث اليوم"، أن السينما العربية لم تتحدث عن أسباب الانتحار الحقيقية.

وتابعت :" السينما بتجيب الحبيب اللي مش قادر يتزوج حبيبته بينتحر، ومن المفروض أن تقوم بحث هذا الشاب على العمل كي يحقق أهدافه ويتزوج حبيبته بدلاً من الانتحار".



وطالبت بوجود أعمال سينمائية تعالج ظاهرة الانتحار، والتأكيد على أن هذه الظاهرة تنافي القانون الطبيعي للحياة، مشددة على ضرورة إظهار الجوانب السلبية للانتحار، حتى لا تؤدي إلى الإقبال على هذه الظاهرة كحل أو للهروب من المشاكل.

