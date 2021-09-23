هاني حتحوت يحتفل بمرور 3 سنوات على انطلاق «الماتش».. فيديو

احتفل الإعلامي هاني حتحوت، بمرور 3 سنوات على انطلاق برنامج «الماتش» الذي يذاع على قناة «صدى البلد»، والبدء في العام الرابع على التوالي.

وقال حتحوت، خلال تقديم البرنامج، أن البرنامج استمر -بفضل الله- وبدعم إدارة القناة بالإضافة إلى مجهود فريق العمل، مضيفًا «دعم المشاهد وثقته ومتابعته للبرنامج استمر للعام الثالث وبدأ في عامه الرابع».

واستكمل تصريحاته «أشكر كل فرد من أصدقائي بالبرنامج وفي كل مجالات العمل.. وأعتذر عن أي خطأ وقع مني أو إزعاجي لكم وأعلن أن عقدي كان 3 سنوات انتهوا اليوم، وبدأنا بعد توقيع عقود جديدة لسنوات جديدة مقبلة».

https://www.youtube.com/watch?v=0hapCKGmirI