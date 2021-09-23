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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يحتفل بمرور 3 سنوات على انطلاق «الماتش».. فيديو

هاني حتحوت
هاني حتحوت

 

احتفل الإعلامي هاني حتحوت، بمرور 3 سنوات على انطلاق برنامج «الماتش» الذي يذاع على قناة «صدى البلد»، والبدء في العام الرابع على التوالي.

وقال حتحوت، خلال تقديم البرنامج، أن البرنامج استمر -بفضل الله- وبدعم إدارة القناة بالإضافة إلى مجهود فريق العمل، مضيفًا «دعم المشاهد وثقته ومتابعته للبرنامج استمر للعام الثالث وبدأ في عامه الرابع».

واستكمل تصريحاته «أشكر كل فرد من أصدقائي بالبرنامج وفي كل مجالات العمل.. وأعتذر عن أي خطأ وقع مني أو إزعاجي لكم وأعلن أن عقدي كان 3 سنوات انتهوا اليوم، وبدأنا بعد توقيع عقود جديدة لسنوات جديدة مقبلة».

https://www.youtube.com/watch?v=0hapCKGmirI

قناة صدي البلد صدى البلد هاني حتحوت الاعلامي هاني حتحوت

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