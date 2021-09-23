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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يفجر مفاجأة: عقوبة شيكابالا قد تمتد حتى مارس

شيكابالا
شيكابالا

 

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اتحاد الكرة، كان عليه توضيح حيثيات عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، ومن ثم تخفيضها من 8 أشهر إلى 8 مباريات.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا أحد يعلم في أي مدة ستنتهي عقوبة شيكابالا، خاصة وأنها قد تمتد لـ6 أشهر أي مارس المقبل، موضحًا أن بطولة الدوري ما زال لم يعلن موعد انطلاقها النهائي.

واستكمل تصريحاته، أن بطولة الدوري تشهد دائمًا تعديلات بالدوري الذي تحدد موعد انطلاقه مبدئيًا يوم 25 أكتوبر، أي أن هذا الشهر سيشهد إقامة مباراة واحدة، بينما الشهر التالي سيشهد إقامة مباراتين على الأكثر وهو ما يعني غياب شيكابالا عن 3 مباريات حتى هذا التوقيت.

وتابع حتحوت، أن كأس العرب سيقام في شهر ديسمبر بالكامل، وهو ما يعني أن الزمالك لن يخوض خلاله مباريات، بينما في يناير سيقام فيه مباراة، ثم شهر فبراير سيقام خلاله مباراتين للارتباط ببطولات أخرى، أي أن إيقاف شيكابالا قد يمتد حتى شهر مارس المقبل، لاستكمال الـ8 مباريات عقوبته.

https://www.youtube.com/watch?v=rGixJv6rnms

الزمالك اتحاد الكرة شيكابالا هاني حتحوت محمود عبد الرازق

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