عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل حادث دهس قطار لسيارة على مزلقان مخالف.. عمدة القرية يكشف

قطار يحطم سيارة
قطار يحطم سيارة

روى الحاج حجازي فخري حسين، عمدة قرية فاو بحري بمحافظة قنا، تفاصيل حادث دهس قطار لسيارة خلال مرورها على مزلقان غير شرعي، موضحا:" القرية بها سكة حديد ولكن لا يوجد كوبري للمشاة ولذلك قرر أهل القرية إقامة كوبري فوق السكة الحديد لمساعدة الأهالي على التنقل".

 

واستطرد: "الكوبري للمشاة فقط وغير مهيئ  للسيارات"، متابعا: لا يوجد لدينا مزلقان ولهذا قرر أهالي القرية إنشاء الكوبري".

 

وأكمل:. تلك الكباري تسببت في حدوث الكثير من الوفيات ودائما تقوم هيئة السكك الحديدية بإغلاق الكوبري ولكن دون فائدة".

 

وشدد على ضرورة التوعية المواطنين بخطورة تلك الكباري، الكباري دي بيروح بسببها ناس كتير ومفيش حد بيتعلم".

حجازي فخري حسين عمدة قرية محافظة قنا حادث دهس قطار مزلقان

ترشيحاتنا

عضو الزمالك عن تخفيف عقوبة شيكابالا: هو عمل إيه علشان يتعاقب.. فيديو

مشاورات مصرية روسية حول التعاون ودفع العلاقات الثنائية.. صور

الصحة تكشف حقيقة تأجيل الدراسة لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح كورونا

أبو الغيط: القضية الفلسطينية لم تنته بعلاقات العرب مع إسرائيل "مش هيحصل".. فيديو

البدري: لم أفقد السيطرة على أوضة اللبس للمنتخب.. وقدمت نجاحات مع الأهلي

تعرضت للظلم.. البدري: الإعلام كان يتحدث عن راتبي وهو أقل من كيروش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيمانى عن الأهلي

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

بعد خسارة السوبر.. موسيمانى يرفض عقوبة الخطيب

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

شوبير يكشف موقف محمد الشناوي تجاه لاعبي الأهلي عقب خسارة السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ