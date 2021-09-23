تفاصيل حادث دهس قطار لسيارة على مزلقان مخالف.. عمدة القرية يكشف

روى الحاج حجازي فخري حسين، عمدة قرية فاو بحري بمحافظة قنا، تفاصيل حادث دهس قطار لسيارة خلال مرورها على مزلقان غير شرعي، موضحا:" القرية بها سكة حديد ولكن لا يوجد كوبري للمشاة ولذلك قرر أهل القرية إقامة كوبري فوق السكة الحديد لمساعدة الأهالي على التنقل".

واستطرد: "الكوبري للمشاة فقط وغير مهيئ للسيارات"، متابعا: لا يوجد لدينا مزلقان ولهذا قرر أهالي القرية إنشاء الكوبري".

وأكمل:. تلك الكباري تسببت في حدوث الكثير من الوفيات ودائما تقوم هيئة السكك الحديدية بإغلاق الكوبري ولكن دون فائدة".

وشدد على ضرورة التوعية المواطنين بخطورة تلك الكباري، الكباري دي بيروح بسببها ناس كتير ومفيش حد بيتعلم".