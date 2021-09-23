خلال الفترة المقبلة.. الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن لقاحات كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مصر استقبلت مليون و500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الألمانية، منوهاً عن عقد مؤتمر صحفي غداً بحضورة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والسفير الألماني، بشأن توضيح التعاون الدائم بين الحكومتين في توفير لقاحات كورونا.

وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المثذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مصر ستشهد أيضاَ خلال الفترة المقبلة، استقبال العديد من اللقاحات، موضحاً أن من المنتظر استقبال مليون جرعة من لقاح سينوفارم، ومليون و600 ألف جرعة من لقاح فايزر في يوم 24 من الشهر الجاري، ومن المنتظر استقبال نفس الكمية من لقاح فايزر بعد 3 أسابيع.

وتابع متحدث وزراة الصحة أن من المنتظر استقبال إجمالي 3 ملايين و200 ألف جرعة من لقاح فايزر خلال الفترة المقبلة، منوهاً أن مصر تسعى لتطوير جودة السعة التخزينية وزيادتها حتى تتسع لجميع اللقاحات بصفة عامة، وليس لقاحات كورونا فقط.

وأشار خالد مجاهد إلى أن منظمة الصحة العالمية أهدت مصر بعدد من "الثلاجات" لتخزين اللقاحات، مضيفاً أن تم التعاقد أيضاً على 1000 ثلاجة لتحسين الوضع التخزيني لجميع اللقاحات، لافتاً إلى أن تم توزيع ثلاجات على المحافظات من أجل استيعاب اللقاحات الخاصة بقيروس كورونا.

ونوه متحدث وزراة الصحة أن تم تسجيل أكثر من 45 ألف مواطن لتلقي لقاح كورونا بحملة "معاً نطمئن".