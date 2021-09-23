عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال الفترة المقبلة.. الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن لقاحات كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مصر استقبلت مليون و500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الألمانية، منوهاً عن عقد مؤتمر صحفي غداً بحضورة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والسفير الألماني، بشأن توضيح التعاون الدائم بين الحكومتين في توفير لقاحات كورونا.

وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المثذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مصر ستشهد أيضاَ خلال الفترة المقبلة، استقبال العديد من اللقاحات، موضحاً أن من المنتظر استقبال مليون جرعة من لقاح سينوفارم، ومليون و600 ألف جرعة من لقاح فايزر في يوم 24 من الشهر الجاري، ومن المنتظر استقبال نفس الكمية من لقاح فايزر بعد 3 أسابيع.

وتابع متحدث وزراة الصحة أن من المنتظر استقبال إجمالي 3 ملايين و200 ألف جرعة من لقاح فايزر خلال الفترة المقبلة، منوهاً أن مصر تسعى لتطوير جودة السعة التخزينية وزيادتها حتى تتسع لجميع اللقاحات بصفة عامة، وليس لقاحات كورونا فقط.

وأشار خالد مجاهد إلى أن منظمة الصحة العالمية أهدت مصر بعدد من "الثلاجات" لتخزين اللقاحات، مضيفاً أن تم التعاقد أيضاً على 1000 ثلاجة لتحسين الوضع التخزيني لجميع اللقاحات، لافتاً إلى أن تم توزيع ثلاجات على المحافظات من أجل استيعاب اللقاحات الخاصة بقيروس كورونا.

ونوه متحدث وزراة الصحة أن تم تسجيل أكثر من 45 ألف مواطن لتلقي لقاح كورونا بحملة "معاً نطمئن".

الصحة لقاحات كورونا الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان لقاح أسترازينيكا مطار القاهرة الدولي

موضوعات متعلقة

إنتاج لقاح كورونا المصري.. مدبولي : نسعى لتصنيع 80 مليون جرعة بنهاية العام لتطعيم 40 مليون مواطن .. زايد: مصر مؤهلة لأن تصبح رائدة في مجال إنتاجه

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

الرئيس السيسي: مصر كانت أول شرق أوسطية تعترف بجمهورية الصين الشعبية

القوى العاملة: الرئيس وضع العامل المصري في مكانته الصحيحة.. توفير 5.5 مليون فرصة عمل.. استرداد مليار و600 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول ذكرى 30 يونيو ومبادرة "حياة كريمة"

نتائج مبهرة لثورة يونيو في الصناعة المصرية.. زيادة الاعتماد على المنتج الوطني .. ارتفاع حجم التجارة والعملة الصعبة.. انشاء 3 مدن صناعية جديدة و17 مجمع للصناعات الصغيرة

٨ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو| طفرة تسليحية للجيش المصري في عهد السيسي .. ماذا يمتلك ؟

حزب الوفد ينظم احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو..أبو شقة: الشعب المصري فعل المعجزات تحت قيادة السيسي..وأبو العينين:مصر حافظت على العروبة وعمّرت غزة..والتنمية انتصرت على الإرهاب والتخريب

ترشيحاتنا

عضو الزمالك عن تخفيف عقوبة شيكابالا: هو عمل إيه علشان يتعاقب.. فيديو

مشاورات مصرية روسية حول التعاون ودفع العلاقات الثنائية.. صور

الصحة تكشف حقيقة تأجيل الدراسة لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح كورونا

أبو الغيط: القضية الفلسطينية لم تنته بعلاقات العرب مع إسرائيل "مش هيحصل".. فيديو

البدري: لم أفقد السيطرة على أوضة اللبس للمنتخب.. وقدمت نجاحات مع الأهلي

تعرضت للظلم.. البدري: الإعلام كان يتحدث عن راتبي وهو أقل من كيروش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيمانى عن الأهلي

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

بعد خسارة السوبر.. موسيمانى يرفض عقوبة الخطيب

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

شوبير يكشف موقف محمد الشناوي تجاه لاعبي الأهلي عقب خسارة السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ