عضو الزمالك عن تخفيف عقوبة شيكابالا: هو عمل إيه علشان يتعاقب.. فيديو

قال عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن تخفيف عقوبة شيكابالا من 8 أشهر إلى 8 مباريات، تؤكد أن اتحاد الكرة غير مُقنع في قراراته، ويتبع نظرية «الاستعماء».

وأضاف عمرو أدهم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، متسائلًا «هو شيكابالا عمل إيه علشان يتعاقب من الأساس؟.. كل ما فعله هو أنه حاول دخول غرفة خلع الملابس، ووجود أحمد مجاهد في مكان الأزمة هو من سبب هذه المشكلة».

واستكمل تصريحاته، أنه تم خلق مشكلة من لا شيء، خاصة وأن شيكابالا طلب دخول غرفة خلع الملابس وليس أكثر من ذلك، موضحًا أنه لم يكن هناك جماهير تواجدت في ممر الملعب حاول اقتحام أرضية المباراة، مضيفًا «هو فيه جماهير بتحضر المباراة علشان تقتحم الملعب؟».

واختتم تصريحاته «إيقاف شيكابالا قد يصل لـ6 أشهر وليست 8 مباريات، خاصة وأن عدد مباريات إيقاف اللاعب قد تصل لـ6 أشهر، وسنستشير القانونيين بالنادي لحين الوصول لحل لأزمة اللاعب سواء بالتصعيد أو عدمه، وسنراجع العقوبة المالية مع شيكابالا لحسم من سيتحملها».