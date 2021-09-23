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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشاورات مصرية روسية حول التعاون ودفع العلاقات الثنائية.. صور

شكري يلتقي نظيره
شكري يلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف في نيويورك

التقى سامح شكري وزير الخارجية ⁧نظيره الروسي سيرجي لاڤروڤ، الاربعاء، في نيويورك؛ للتباحث حول العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ويأتي اجتماع شكري بنظيره الروسي، في إطار لقاءاته المكثفة في نيويورك؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة وموسكو في شتى المجالات، وتنسيق الجهود بين البلديّن في المحافل متعددة الأطراف.

وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، إلى مدينة نيويورك، الاحد الماضي، للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

 

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة الوزير شكري تضمنت المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

  
والتقى وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.

  
كما أوضح حافظ أن وزير الخارجية سيعقد أيضًا خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

شكري يلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف في نيويورك
شكري يلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف في نيويورك
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