نشرة المرأة والصحة|كل ما لا تعرفه عن فيلر تحت العين.. كيف تعلم الأطفال تنظيم الوقت؟

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

عد السكتة الدماغية من أخطر الأمراض التى يمكن تتسبب في موت الانسان وتلعب العادات اليومية دورا كبيرا فى إصابة الإنسان بـ السكتة الدماغية وغيرها العديد من الأمراض الأخرى.

وأكد الخبراء في NHS أن اتباع أسلوب حياة نشط يمكن أن يعمل على تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري وكلها من العوامل التى تزيد خطر الإصابة بـ السكتة الدماغية.

قال دكتور مينش كاتري، إن أحد أكبر عوامل الخطر التى تزيد الإصابة بالسكتة الدماغية هو اتباع عادة التدخين أو مضغ التبغ.

وأكد “ مينش كاتري” أن دخان السجائر يتسبب في تراكم الدهون في شريان العنق الرئيسي؛ كما أنه يثخن الدم ويجعله أكثر عرضة للتخثر، ومن أجل المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصون صحتك هو الابتعاد عن دخان السجائر.

هناك مشكلات وأسباب، عدة تؤدي إلى تشوه شكل العين أو تقليل جاذبيتها والتسبب بالإحراج والضيق لأصحابها من الرجال والنساء، فتدفعهم إما إلى عمليات تجميل العيون أو حقن الفيلر تحت العين لإخفائها والقضاء عليها، لذلك قال الدكتور هيثم النجار استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل، إن من أبرز وأهم تلك المشاكل وجود الهالات السوداء تحت العينين أو حولهما على اختلاف درجة الهالة ومدى كونها داكنة.

مشاكل الجهاز الهضمي كثيرة، ويعاني منها العديد من الأشخاص ، وقلة من الناس تنخفض شهية الطعام لديهم خلال تغير الفصول الاربعة في السنة بسبب تقلبات الجو، أو يعانون من الجفاف أو الإسهال مما يجعل من الصعب التعامل مع مشاكل الجهاز الهضمي.

ويؤدي تناول الأطعمة الدهنية والحارة جدًا إلى عسر الهضم ومشاكل أخرى في المعدة، إليك بعض النصائح البسيطة لتحسين عملية الهضم.

قالت الدكتورة اعتماد عبدالحميد، خبير نفسي وعلاقات اسرية، يعد تعليم الأطفال تنظيم الوقت من أصعب المهام التى تقع على عاتق الأب والأم ويجب أن يتم بالترغيب وليس الترهيب خاصة مع الأطفال الصغار.



وأوضحت "اعتماد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن من أهم الأشياء التى تمكن الاعل من تعليم الاطفال تنظيم الوقت بسهولة ويقبلون على تطبيقه خلال العام الدراسي هو ان يكون تنظيم الوقت أسلوب حياة أفراد الأسرة داخل البيت وليس أثناء العام الدراسة فقط.