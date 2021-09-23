سفير مصر في كمبالا يبحث مع سكرتير عام وزارة الخارجية الأوغندية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل فينسنت باجيري السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية اليوم السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا، حيث تطرق اللقاء إلى مجمل العلاقات الثنائية وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

استعرض سويلم أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وأبرز المشروعات المصرية المنفذة في أوغندا في العديد من المجالات، لاسيما في مجال الري والصناعة والطاقة والقطاع الطبي، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل من أجل التغلب على التحديات التي تواجه عدد منها، كما تطرق اللقاء إلى التنسيق المصري الأوغندي في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، ثمن باجيري العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وأوغندا، مُعرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز الروابط مع مصر في كافة المجالات، ومنوهًا إلى الموقف الأوغندي من مجمل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الإقليمية.