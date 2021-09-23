لمواليد 23 سبتمبر .. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، “في علم الأرقام: "إذا كنت مولودا في يوم 23 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك روحاً منفتحة وتحب التبادل الفكري.. أنت شديد الذكاء، ويقظ الذهن، وسريع البديهة".

أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن يتسم و يتمتع مولود 23 سبتمبر بروح استقلالية، لكنك تتعامل بدون حذر، لذلك عليك أن تحترس.

نصيحة لمواليد 23سبتمبر

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد23 سبتمبر قائلة: " عام ٢٠٢١ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.".