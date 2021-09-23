ميدو يعلن تفاصيل تبرعاته لنادي الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، عن تبرعه بشكل رسمي للقلعة البيضاء، في ظل الأزمة الطاحنة الذي يعاني منها النادي بالوقت الحالي، من تراكم الديون ومستحقات للاعبين سابقين ومدربين.

وطالب ميدو جميع رموز القلعة البيضاء بضرورة التحرك والتبرع للنادي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال أحمد حسام ميدو خلال حديثه ببرنامجه “أوضة اللبس: "يجب على جميع رموز الزمالك المشاركة في حملة دعم النادي على قد ما يقدروا، وقررت البدء بنفسي، واتفقت على تنظيم معسكر إعداد لبعض فرق الناشئين بالنادي على حسابي".



وتابع لاعب الأبيض السابق: "تحدثت مع بدر حامد، مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وأبلغته بأنني سأتحمل تكاليف سفر بعض فرق الناشئين لقضاء فترات معايشة خارجيا؛ في محاولة مني للمساهمة في حل الأزمة المالية للنادي حاليا".