في يوم مخصص للنساء.. رجل يتنكر في زي امرأة من أجل تفويل سيارته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل لبناني تنكر في زي امرأة للحصول على الوقود لسيارته، في يوم تم تخصيصه للنساء.

وبحسب ما نشره أحد اللبنانيين عبر موقع تويتر، يظهر الرجل وهو داخل سيارته بمدينة زحلة وسط البلاد، واضعا شعرا مستعارا فوق رأسه مع ملابس نسائية ما جعله يبدو تماما كامرأة.

رجل يتنكر بزي امراة للحصول على البنزين ، في محطة صادر حيث خصص اليوم الأحد لتزويد السيدات بالوقود pic.twitter.com/Rz9o9Szecq — Rami Swayssi (@rami_swayssi) September 20, 2021

إلا أن العاملين في محطة الوقود كشفوا أمره، ما دفع جميع المتواجدين في المكان إلى الدخول في نوبة ضحك هيستيرية، وتم تزويد سيارة الرجل المتنكر بالوقود في نهاية الأمر.



ويظهر في الفيديو رد فعل طريف من المارة ورواد محطة البنزين الذين راحوا يداعبون الشاب ويضحكون على تصرفه بسخرية أعجب رواد السوشيال ميديا، والذين أشادوا بقدرة اللبنانيين على الضحك على الرغم من الأزمة الطاحنة التي يعيشون فيها.

كتبت سناء نمرة عبر حسابها على تويتر: "... الراجل ابو تيشيرت رصاصي في ابيض دمه عسل وفيه عرق مصري. صبح صبح ياعم الحاج. اللهم فك كربهم وارزقهم من حيث لا يحتسبوا امين".

رجل لبناني يتنكر في زي امراه ليعبيء سيارته بنزين

الراجل ابو تيشيرت رصاصي في ابيض دمه عسل وفيه عرق مصري

صبح صبح ياعم الحاج 😂

اللهم فك كربهم وارزقهم من حيث لا يحتسبوا امين 🙌 pic.twitter.com/Wb67FBEpC8 — 🇪🇬🌻Sanaa Namra🌻🇪🇬 (@SanaaNamera) September 20, 2021

ويعاني لبنان، الذي يعيش أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، من أزمة خانقة في الوقود، تجلت في اصطفاف السيارات أمام محطات الوقود في طوابير طويلة، ومكافحة المواطنين في الحصول على المازوت اللازم لتشغيل المولدات.



وكانت وزارة الطاقة اللبنانية قد رفعت سعر البنزين بأكثر من 30%، حيث زاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37%.