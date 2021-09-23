مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-9-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 23 - 9 - 2021، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم بالبطولات الكبرى، لعل أبرزها مباراة قادش ضد برشلونة في الجولة السادسة بالدوري الإسباني.

مباريات الدوري الإسباني



غرناطة X ريال سوسيداد – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 2

أوساسونا X ريال بيتيس – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1

قادش X برشلونة – 10 مساءً - beIN Sports 1 HD Premiu

مباريات الدوري الإيطالي



سامبدوريا X نابولي – 6.30 مساءً - DAZN 1HD Italia

تورينو X لاتسيو – 6.30 مساءً - Lega Serie A YouTube

روما X أودينيزي – 8.45 مساءً - DAZN 1HD Italia

مباريات الدوري السعودي



النصر X الباطن – 5.25 مساءً

الفيحاء X الأهلي – 5.30 مساءً

الطائى X الإتفاق – 5.45 مساءً

الشباب X الهلال – 7.25 مساءً