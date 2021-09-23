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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. موعد رحيل موسيماني .. تجميد نجم الأهلي.. كارثة تدين مرتضى منصور.. شوبير يكشف موقف الشناوي من العقوبة

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار الرياضية، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 22-9-2021، نعرضها لكم كالتالي:

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق ، عن قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بتجميد نجم الفريق. 

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي مجدي عبدالغني، لاعب النادي الأهلي السابق، موعد رحيل  بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن القلعة الحمراء ، في ظل مطالبات البعض برحيله، عقب خسارة الدوري المصري والسوبر في غضون أيام قليلة.

كارثة تدين مرتضى.. باع محمد إبراهيم مجانا واشتراه بـ 500 ألف يورو

كشف عمرو أدهم، عضو اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن كارثة تعاقدية فى عقد بيع وشراء محمد ابراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بين  القلعة البيضاء و نادي مارتيميو البرتغالي.

شوبير يكشف موقف محمد الشناوي تجاه لاعبي الأهلي عقب خسارة السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير رد فعل محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب توقيع عقوبة مالية قدرها 300 ألف جنيه من كل لاعب عقب خسارة السوبر المصري .

ضياء السيد بفيديو مسرب: شيكابالا مش هيشمها في منتخب مصر

علق ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على انضمام محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك للمنتخب خلال الفترة القادمة مع الجهاز الفني الجديد بقيادة كارلوس كيروش.

صدى البلد موسيمانى النادي الأهلي محمد ابراهيم محمد الشناوي السوبر المصري ضياء السيد شيكابالا

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