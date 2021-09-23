أخبار الفن.. أول ظهور لـ سمير صبري بعد شائعة وفاته.. مفيدة شيحة تودع الستات ميعرفوش يكدبوا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية من ابرزها ..

أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة رحيلها عن برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا بعذ عشر سنوات.

وكتبت مفيدة شيحة عبر حسابها بالفيسبوك :" بعد ١٠ سنين من النجاح وداعا cbc وداعا الستات ميعرفوش يكدبوا والى اللقاء".

غادر الفنان خالد محمود المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة فى القلب خلال الأيام القليلة الماضية.

وطمئن للفنان خالد محمود متابعيه على حالته الصحية مؤكدا على استقرار حالته .

نشر المطرب سامر ابو طالب فيديو عبر حسابه بالانستحرام يجمعه بزوجته المطربة رنا سماحة بعد فترة من الخلافات بينهم .

وعلق سامر ابو طالب على الفيديو :" أولا الحمد لله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول لـ(أم مالك)، مراتى حبيبتى وأم ابنى اللى اكتشفت فى الفترة اللى فاتت دى أنى ماقدرش أعيش من غيرها ولا حتى بكون مبسوط فى أى حاجة حتى أبسط الأشياء هى لازم تكون فيها معايا بحبها أوى بجد ".

وأضاف سامر أبو طالب :"يمكن كنت أوقات بعند بس اكتشفت أنى فعلا ما ينفعش أكون غير ليها وهى ماتنفعش تكون غير ليا.. آسف لو زعلتك فى أى حاجة وربنا يباركلى فيكى ويحفظنا من كل شر ويبعد عنا الحسد والحقد واللى كارهين يشوفونا مرتاحين وهاديين، والحمدلله دائما وأبدا.. ".

نشرت الإعلامية بوسى شلبى مجموعة من الصور برفقة الفنانة سمير صبرى عبر حسابها بموقع انستجرام بعد شائعة وفاته التى اثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهر برفقة سمير صبرى الإعلامية بوسى شلبى والفنانة يسرا والفنانة بوسى وعدد من أصدقائهم .

تعرضت المطربة ماجدة الرومى لحالة إغماء خلال إحيائها حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ٣٥.

وكتبت ماجدة الرومى فى أول تعليق لها عبر حسابها بموقع فيسبوك :" شكرا جرش

شكرا الاردن على كل هالمحبّة".